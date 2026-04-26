Трамп заявил о наличии нескольких видов оружия у стрелка в Вашингтоне

Подозреваемый в стрельбе на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа, был вооружён несколькими видами оружия.

Подозреваемый в стрельбе на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа, был вооружён несколькими видами оружия.

Об этом американский лидер рассказал во время выступления в Белом доме.

«Мужчина напал на контрольно-пропускной пункт, вооружённый несколькими видами оружия», — заявил президент США.

Трамп пояснил, что нападавшего смогли задержать сотрудники Секретной службы.

Ранее Трампа и других представителей администрации экстренно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома из-за стрельбы.

Портал Axios сообщил, что злоумышленник был вооружён дробовиком и пытался прорваться через охрану.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше