Грузовой корабль «Прогресс МС-34» отправился к МКС

Вместе с тем на орбиту отправили оборудование и расходные материалы для экспериментов. В частности, с помощью VR-очков ученые изучат влияние невесомости на зрение, вестибулярный аппарат и ориентацию в пространстве. Они протестируют методы борьбы с потерей костной массы и изучат, как микроорганизмы влияют на материалы внутри МКС. Дополнительно экипаж займется изучением регенерации и очистки воды на борту. Также среди грузов — новый скафандр «Орлан МКС» № 8, предназначенный для работы в открытом космосе.