ПВО сбили 16 воздушных целей над Севастополем

Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 воздушных целей в ходе отражения массированной атаки на Севастополь.
Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Развожаев пояснил, что в результате падения обломков на отделение кардиологии первой городской больницы один человек получил осколочные ранения, ему уже оказана необходимая помощь.
По его словам, части другого сбитого БПЛА повредили контактную линию на железнодорожных путях, из-за чего возможна задержка пригородных поездов.
Ранее один мирный житель погиб и ещё трое получили ранения в результате массированной атаки украинских беспилотников на Севастополь.
Узнать больше по теме
