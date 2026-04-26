Призрак Вьетнама: США повторяют в Иране свой главный позор в истории

США не смогли реализовать свои планы по быстрой победе в войне с Ираном и вынудить Тегеран принять их условия. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, что Вашингтон может повторить сценарий провала во Вьетнаме.

Источник: Аргументы и факты

Война США в Иране может повторить сценарий войны во Вьетнаме, считает военный эксперт Юрий Кнутов. В беседе с aif.ru он объяснил свою позицию.

«Американцы делают сейчас ставку на массированные ковровые бомбардировки. И сама ситуация напоминает исторический момент в декабре 1972 года во Вьетнаме. Во время операции “Полузащитник II” за 2 недели боев американцы тогда заявляли, что они стёрли с лица земли Ханой и Хайфон, и даже цели не осталось для того, чтобы можно было что-то бомбить. Когда закончилась операция, подсчитали, оказалось, что вьетнамцы сбили 31 бомбардировщик В-52 был сбит вьетнамцами, а всего американцы потеряли 84 самолёта, что было катастрофой и в финансовом, и в военном смысле. После этого, в общем то, американцы стали резко задумываться об уходе из Вьетнама. Вот здесь может сложиться точно такая же ситуация», — сказал военный эксперт.

Кнутов подчеркнул, что по техническим возможностям ЗРК Patriot не справляются с атаками Ирана.

«Проблема США не в том, есть ракеты или нет. Иран сделал качественный шаг вперёд, который позволил создать системы, которые с большой эффективностью преодолевают противоракетную оборону США и Израиля. И при этом ущерб, который могут понести американцы и Израиль, будет катастрофическим, особенно если будут применяться гиперзвуковые ракеты и новые баллистические ракеты Ирана», — добавил он.

