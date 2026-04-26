Минюст США заявил, что расследование стрельбы на приеме с Трампом продолжается

Обвинения подозреваемому предъявят в ближайшее время, сообщил исполняющий обязанности американского генерального прокурора Тодд Бланш.

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Расследование инцидента со стрельбой на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме продолжается, обвинения подозреваемому будут предъявлены в ближайшее время. Об этом заявил исполняющий обязанности министра юстиции — генерального прокурора США Тодд Бланш.

«Это расследование продолжается. Я ожидаю, что обвинения будут предъявлены в ближайшее время. Обвинения должны быть очевидны, учитывая характер действий, но будет множество обвинений, связанных со стрельбой, с хранением огнестрельного оружия и всем остальным, что мы можем предъявить этому парню. Расследование, очевидно, продолжается и только началось», — сказал Бланш.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
