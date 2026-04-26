Командир группы спецназа «Ахмат» рассказал о задачах операции «Поток»

КУРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид в беседе с ТАСС рассказал о задачах, которые были поставлены перед участниками операции «Поток» по освобождению Курской области.
«У нас было всего два смежных штурмовых отряда. Первый состоял из группы “Аида” спецназа “Ахмат” и штурмовиков 30-го гвардейского мотострелкового полка. Второй — смежный штурмовой отряд состоял из бригады “Восток”, бригады “Ветераны” и 11-й бригады ВДВ. Задача нашего отряда была — выйти в районе Кубаткина, зачистить и занять лесопосадки опорные пункты, занять населенный пункт Кубаткин, занять блокпосты и оба моста, ведущие в сторону Зазулевки, занять там круговую оборону и ждать наземные войска, которые в рамках второго этапа операции будут к нам прорываться», — рассказал Аид.
Он добавил, что после начала отступления ВСУ второй смежный штурмовой отряд должен был зайти на промзону Суджа, завязать там бои. «Бои продолжались до 10 марта — три дня подряд. В итоге 10-го со стороны Казачьей Локни наш фланг в Зазулевке замыкала 155-я бригада морской пехоты, со стороны Ивашкинского леса — батальон “Каштан” спецназа “Ахмат” и батальон 30-го полка. Тогда уже подразделения операции “Поток” смогли воссоединиться с основными войсками и продолжить наступательную операцию», — объяснил Аид.