Летят головы генералов НАТО: Пентагон несет жуткие потери в войне с Ираном

В отставку ушел министр военно-морских сил США Джон Фелан. В беседе с aif.ru политолог-американист Малек Дудаков объяснил, связано ли это увольнение с провалом в Иране или были другие причины.
«Основания для отставки Фелана действительно были вполне объективные. Например, его участие в скандале Эпштейна. К нему на официальном формальном уровне выдвигались претензии в том, что он не может обеспечить должные темпы постройки новых военных кораблей для Пентагона, хотя падение темпов началось еще задолго до Трампа. Если раньше, например, один эсминец или одну подлодку американцы делали за 3−4 года, то теперь на это уходит уже 6−8 лет. Это общий кризис американского ВПК, который, я думаю, что он будет проявляться и в будущем», — сказал он.
При этом, по мнению политолога, основная причина отставки Фелана кроется в провале США в Иране.
«Но реальные основания, я думаю, конечно, связаны все-таки с тем, что сейчас мы наблюдаем попытки найти козлов отпущения и на кого-то переводить ответственность за все провалы в Иране. Этим занимается министр войны Пит Хегсет. Он опасается, что его сделают крайним, поэтому старается заранее устраивать чистки и кого-то из своих подчиненных увольнять, чтобы снизить вероятность своей собственной отставки. Вот вряд ли это его спасет, но очевидно, что это будет усугублять раскол внутри Пентагона», — объяснил Дудаков.
Собеседник издания обратил внимание на то, что в США появляется огромное количество сейчас инсайдов, сливов о том, что военные арсеналы Соединенных Штатов истощены после 40 дней войны с Ираном.
«Это показывает, что многим не нравится политика Хегсета и эту политику уже буквально саботируют аппаратчики Пентагона нижнего и среднего уровня. В ближайшей перспективе, думаю, мы будем наблюдать большую драму вокруг противостояния министра войны Хегсета и министра армии, де-факто его подчиненного Дэна Дрисколла. Он метит на пост главы Пентагона, то есть на пост Хексита, и он пользуется протекцией вице-президента Джей Ди Венса. Он более реалистично настроен в отношении всех событий и выступает против продолжения войны с Ираном», — сказал американист.
По словам Дудакова, провал в Иране сыграет против Хегсета.
«Слишком много он своего политического капитала сжег на иранском направлении. За все эти провалы ему придется отвечать рано или поздно. Думаю, что ближе к концу года Хегсет точно уже не будет на посту министра войны Соединенных Штатов», — резюмировал Дудаков.