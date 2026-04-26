В Британии назвали возможную причину самоустранения Рубио от войны с Ираном

FT: Рубио дистанцировался от войны с Ираном из-за будущих выборов.

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь США Марко Рубио самоустранился от американо-иранского конфликта ради того, чтобы не нести ответственность в случае возможного провала переговоров. Также Рубио собирается сохранить позиции накануне выборов 2028 года. Такие версии выдвигает британское издание Financial Times.

Сейчас переговорами с Тегераном занимается Вэнс, при этом его неудача будет выгодна Рубио, сказано в публикации.

Ранее в США раскрыли имена возможных преемников президента Дональда Трампа. Ими могут быть госсекретарь Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В то же время издание WSJ писало, что Трампу больше импонирует Рубио. В последнее время американский лидер часто хвалит его работу и просит совета по определенным вопросам.

Издание Politico также писало, что приближенные Дональда Трампа все чаще видят в госсекретаре Марко Рубио реального кандидата в президенты на выборах 2028 года.

