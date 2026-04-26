Жириновский предсказал окончание СВО: раскрыт неизвестный прогноз политика

Владимир Жириновский, основатель ЛДПР и яркий политический деятель, оставил после себя не только наследие в виде партии, но и множество предсказаний, которые после его ухода из жизни в 2022 году стали вызывать повышенный интерес. В день, когда политику исполнилось бы 80 лет, его сын Олег Жириновский поделился с общественностью одним из последних пророчеств отца, сделанным им в 2022 году в больнице. Это предсказание оценил бывший помощник Жириновского и экс-депутат Госдумы, Василий Власов.
Неизвестный прогноз: СВО завершится в Лондоне.
Олег Жириновский сообщил СМИ, что отец, находясь в больнице, оставил прогноз, согласно которому специальная военная операция должна закончиться в столице Великобритании. По его словам, с точки зрения Владимира Жириновского, чтобы одержать победу, необходимо наносить удары по ключевым центрам противника, которого политик назвал «девятиголовой гидрой».
В беседе с aif.ru бывший помощник политика и экс-депутат Госдумы Василий Власов отметил, что Жириновский ранее предрекал военный конфликт с Украиной.
«Когда Владимир Вольфович узнал о начале специальной военной операции, он был, конечно, рад. Он в этот момент находился в больнице и был рад тому, что сбылись его прогнозы. То, что он и предполагал, как это будет происходить, это оказалось правдой».
Два сценария финала.
По словам Власова, у основателя ЛДПР было несколько вариантов развития событий в зависимости от того, удастся ли сторонам договориться.
Первый сценарий предполагал переговоры лидеров трех ключевых стран. Жириновский настаивал на встрече президентов РФ, США и Китая — Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.
«С одной стороны, он говорил о договоренностях и о том, что нужно разговаривать трем президентам, причем указав тех же самых действующих лиц, которые сейчас могут эту историю реализовать. Это лидеры РФ, США и Китая: Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Если договариваться, то речь идет о знаменитом видео с тортом, где Жириновский отрезает регионы, которые должны войти в состав РФ, и которые будут существовать в составе Польши или самостоятельно», — объяснил Власов.
Второй сценарий — жесткий. Если переговоры на высшем уровне сорвутся, операция выйдет за первоначальные границы.
«Если таких договоренностей не будет и не будет встреч такого уровня и договоренностей такого уровня, то, действительно, специальная операция будет продолжена и по истечению тех границ, которые были Владимиром Вольфовичем обозначены. Соответственно, она может завершиться в какой-то из европейских столиц», — объяснил Власов.
Ближневосточный пожар и предчувствие большой войны.
В своих прогнозах Жириновский уделял особое внимание Ближнему Востоку. На фоне войны в Иране ряд его пророчеств звучит пугающе реалистично.
«Владимир Вольфович и в Государственной Думе, и на различных телепередачах предсказывал такое развитие событий. Он прогнозировал такую последовательность событий: Израиль нанесет удар по Ирану, что мы, в принципе, видели. И дроны, и соответствующие ракеты израильской армии направляются в сторону Ирана. После этого Иран также атакует израильские позиции. И в этой связи Израиль попросит своего старшего брата, как Владимир Вольфович говорил, Соединенные Штаты Америки, прийти на помощь. И уже с разных сторон будет атакован Иран, что и происходит. В связи с этим начнется большой конфликт», — рассказал Власов.
По словам собеседника, Жириновский предупреждал, что этот конфликт станет катализатором глобальных изменений, спровоцировав рост цен на нефть. Кроме того, после ударов по Ирану огромный поток беженцев, по его прогнозу, двинется на север.
Экс-депутат подчеркивает: учитывая наличие ядерного оружия у вовлеченных сторон, есть риск перерастания событий в Третью мировую войну.
«Поэтому, к сожалению, как бы это грустно не звучало, мы можем присутствовать при начале действительно Третьей мировой войны, о чем Владимир Вольфович нас предупреждал», — говорит он.
Саммит в Сочи как аналог Ялты.
Несмотря на мрачные прогнозы, Жириновский верил, что конфликт удастся погасить — и ключевую роль в этом должна сыграть Россия. Политик предсказывал проведение саммита в Сочи.
«По словам Владимира Вольфовича, лидерам стран надо будет договариваться. Жириновский прогнозировал саммит в Сочи, где Владимир Владимирович Путин встретится с президентом США, с Дональдом Трампом и будет подписан соответствующий план по урегулированию этого конфликта. Жириновский проводил соответствующие параллели с Ялтой», — отметил Власов.
Власов отметил, что Владимир Вольфович, будучи тюркологом, точно спрогнозировал цепочку событий вокруг Израиля и Ирана и понимал, какие глобальные мировые процессы этот конфликт провоцирует.