Трамп допустил, что он был главной целью стрелка на ужине в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп не исключает, что именно он являлся главной мишенью стрелка на торжественном ужине для корреспондентов Белого дома.

Президент США Дональд Трамп не исключает, что именно он являлся главной мишенью стрелка на торжественном ужине для корреспондентов Белого дома.

Об этом американский лидер заявил в ходе общения с прессой.

Во время пресс-конференции журналисты прямо спросили политика о возможных мотивах нападавшего.

По их словам, президент подтвердил предположение о том, что преступник намеревался совершить покушение именно на него.

«Я думаю, да», — ответил Трамп.

Ранее Трампа и других представителей администрации экстренно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома из-за стрельбы.

Позже американский лидер написал, что стрелок задержан.

Портал Axios сообщил, что злоумышленник был вооружён дробовиком и пытался прорваться через охрану.

Подозреваемым в стрельбе является 31-летний житель штата Калифорния по имени Коул Томас Аллан.

США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
