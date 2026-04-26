Трамп допустил, что он был главной целью стрелка на ужине в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп не исключает, что именно он являлся главной мишенью стрелка на торжественном ужине для корреспондентов Белого дома.
Об этом американский лидер заявил в ходе общения с прессой.
Во время пресс-конференции журналисты прямо спросили политика о возможных мотивах нападавшего.
По их словам, президент подтвердил предположение о том, что преступник намеревался совершить покушение именно на него.
«Я думаю, да», — ответил Трамп.
Ранее Трампа и других представителей администрации экстренно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома из-за стрельбы.
Позже американский лидер написал, что стрелок задержан.
Портал Axios сообщил, что злоумышленник был вооружён дробовиком и пытался прорваться через охрану.
Подозреваемым в стрельбе является 31-летний житель штата Калифорния по имени Коул Томас Аллан.