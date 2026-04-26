Иран унизил США: Вашингтону напомнили о позоре во Вьетнаме

Американские СМИ раскрыли шокирующие детали о войне в Иране. Источники сообщили, что Пентагон выразил опасения из-за быстрого сокращения запасов дорогостоящего оружия. Военные чиновники слили прессе данные о том, что с 28 февраля США в ходе конфликта с Ираном выпустили более 1000 «Томагавков» и от 1500 до 2000 зенитных ракет (включая системы THAAD, Patriot и Standard). В беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов раскрыл, грозит ли США «ракетный голод», и объяснил, почему Иран поставил под сомнение мощь американской армии.
Страх «ракетного голода»: что скрывает Пентагон.
По словам Кнутова, публичные данные о расходе боеприпасов не отражают всей картины.
«Если смотреть данные, которые публикуются, то все говорит о том, что якобы у американцев с ракетами совсем плохо. Если смотреть на общее количество ракет с начала производства, то мы можем сказать, что вообще ракет было выпущено несколько тысяч. Но проблема в том, что те ракеты в своё время американцы вывезли в разные места складирования, то есть это может быть и Европа, и Ближний Восток, и Азия, куда под видом учений направлялась техника», — рассказал он.
Кнутов обратил внимание на несоответствие в публичной информации, которую обнародовали Штаты.
«Когда американцы неоднократно заявляли о нехватке ракет, они же через некоторое время отправили несколько транспортных самолётов в Жешув. Это были лайнеры специальной модификации, предназначенные для перевозки ракет HIMARS и Patriot. Самолеты совершили несколько рейсов, это все пошло уже непосредственно на Украину. Поэтому, когда говорят о том, что у американцев “ракетный голод”, то я бы стал бы к этому относиться так категорично. Есть определённые проблемы, то есть по цели уже смогут выпускать не десять ракет, а две», — сказал эксперт.
Зачем США на самом деле нужно перемирие.
Кнутов объяснил, что временное перемирие с прекращением огня было необходимо США именно для восстановления своей противовоздушной обороны.
«США восстанавливает запасы, вот для чего пауза и бралась. Этот перерыв был нужен, чтобы восстановить противовоздушную противоракетную оборону США. Сейчас третий авианосец подходит, они специально продлили перемирие, якобы для того, чтобы Ирану дать подумать. На самом деле, это очередная уловка США с целью просто подтянуть те силы, которые планируются использовать на следующем этапе военных действий, то что этот этап назревает, ну, процентов 90», — отметил он.
По мнению Кнутова, существует лишь небольшая вероятность, что будут достигнуты какие-то договорённости. Однако Тегеран вряд ли согласится удовлетворить запросы Вашингтона, поэтому начнется очередной этап военных действий.
ВПК Ирана ушел под землю.
Понимая, что война неизбежна, Иран заблаговременно «увел» военные предприятия под землю и наладил выпуск мощных дронов и ракет.
«Все предприятия находятся под землёй. Наверняка на этих подземных заводах производятся ракеты не самые старые. Примитивные боеприпасы Иран использовал в первые дни для того, чтобы выкачать из США запас имевшихся ракет Patriot. Скорее всего, выпускаются гиперзвуковые ракеты, которые могут пролететь до 4000 километров, если не очень мощная боевая часть на них установлена. У Ирана серьёзнейший потенциал дронов. Все это хранится в туннелях, не в каких-то залах, которые при попадании ракеты обрушиваются полностью, а в туннелях. Даже если какой-то участок разрушен, его либо можно восстановить, либо обойти и таким образом восстановить заново цепочку», — рассказал он.
Собеседник издания объяснил, что у Ирана есть новейшее вооружение, превосходящее американское.
«В последние дни была заснята атака одной из иранских ракет по комплексу Patriot. Эта ракета летела синусоиде. Она спокойно двигалась по этой траектории и атаковала место дислокации ЗРК, уничтожив его. Ни одна из четырех ракет Patriot не смогла сбить иранский боеприпас», — отметил Кнутов, уточнив,
что никогда ранее не видел, чтобы баллистическая ракета летела по синусоиде.
ЗРК Patriot бессильны: качественный рывок Ирана.
Кнутов подчеркнул, что по техническим возможностям ЗРК Patriot не справляются с атаками Ирана.
«Проблема США не в том, есть ракеты или нет. Иран сделал качественный шаг вперёд, который позволил создать системы, которые с большой эффективностью преодолевают противоракетную оборону США и Израиля. И при этом ущерб, который могут понести американцы и Израиль, будет катастрофическим, особенно если будут применяться гиперзвуковые ракеты и новые баллистические ракеты Ирана», — добавил он.
Военный эксперт предположил, что Иран по-новому использует и системы противовоздушной обороны, и баллистические ракеты, сделав ставку на гиперзвук и на более новые ракеты, которые преодолевают систему ПРО эффективно.
«Военный конфликт, если он сейчас всё-таки опять заново разгорится, на мой взгляд, будет достаточно тяжёлым для американцев, несмотря на то, что они к нему готовятся очень серьёзно. Тот ущерб, который может понести Вашингтон, может сыграть роковую роль для Трампа как на ноябрьских выборах, так и в последующем, в случае импичмента, против него», — сказал Кнутов.
Историческая параллель: США ждет второй Вьетнам?
Война США в Иране может повторить сценарий войны во Вьетнаме, считает военный эксперт Юрий Кнутов.
«Американцы делают сейчас ставку на массированные ковровые бомбардировки. И сама ситуация напоминает исторический момент в декабре 1972 года во Вьетнаме. Во время операции “Полузащитник II” за 2 недели боев американцы тогда заявляли, что они стёрли с лица земли Ханой и Хайфон, и даже цели не осталось для того, чтобы можно было что-то бомбить. Когда закончилась операция, подсчитали, оказалось, что вьетнамцы сбили 31 бомбардировщик В-52, а всего американцы потеряли 84 самолёта, что было катастрофой и в финансовом, и в военном смысле. После этого, в общем то, американцы стали резко задумываться об уходе из Вьетнама. Вот здесь может сложиться точно такая же ситуация», — объяснил военный эксперт.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал aif.ru, как «москитный флот» из десятков быстроходных катеров КСИР блокирует Ормузский пролив. Он отметил, что после демонстрации Ираном своих возможностей американцы «опасаются, как бы ни было хуже».