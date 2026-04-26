Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Напавший на отель, где проводилось мероприятие с Трампом, действовал один

Напавший на отель, где проводился прием с участием Трампа, действовал один.

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Глава полиции Вашингтона Джефф Кэрролл заявил, что злоумышленник при нападении в отеле, где находился президент США Дональд Трамп, действовал один.

«На данный момент, по всей видимости, он действовал один», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Кэрролл отметил также, что, по данным полиции Вашингтона, задержанный пока является единственным подозреваемым в рамках расследования инцидента.

Ранее Трамп был экстренно эвакуирован из отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, после того как в здании раздались выстрелы.

Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.

Как сообщает журналистка New York Post Кэрол Маркович, подозреваемым в стрельбе на встрече с Трампом является Коул Томас Аллан, 31-летний житель Калифорнии из города Торранс.

