Напавший на отель, где проводилось мероприятие с Трампом, действовал один

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Глава полиции Вашингтона Джефф Кэрролл заявил, что злоумышленник при нападении в отеле, где находился президент США Дональд Трамп, действовал один.
«На данный момент, по всей видимости, он действовал один», — сказал он в ходе пресс-конференции.
Кэрролл отметил также, что, по данным полиции Вашингтона, задержанный пока является единственным подозреваемым в рамках расследования инцидента.
Ранее Трамп был экстренно эвакуирован из отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, после того как в здании раздались выстрелы.
Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
Как сообщает журналистка New York Post Кэрол Маркович, подозреваемым в стрельбе на встрече с Трампом является Коул Томас Аллан, 31-летний житель Калифорнии из города Торранс.