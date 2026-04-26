СМИ: снаружи отеля, где произошло ЧП со стрельбой, не было детекторов

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Металлодетекторов не было снаружи здания, где на ужине с участием президента США Дональда Трампа произошел инцидент со стрельбой, утверждает журналист Newsweek Леонардо Фельдман.
«Охрана была только снаружи зала, но внутри здания, а не снаружи здания. Так что на входе в здание не было техники, а только охрана. Проверка осуществлялась только на входе в зал приемов», — сообщил журналист в соцсети Х.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан.