Командир Ветер: расчет БПЛА уничтожил пять автомобилей ВСУ в Сумской области

КУРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Расчет разведывательного БПЛА Zala группировки войск «Север» обнаружил и уничтожил скопление автомобильной техники ВСУ, используемой для ротации и доставки продовольствия и боеприпасов в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил начальник расчета БПЛА с позывным Ветер.
«После проведения детального анализа полученных данных, был осуществлен точный удар с применением ударных БПЛА Zala. В результате огневого поражения было зафиксировано уничтожение пяти пикапов и двух грузовых автомобилей ВСУ. Расчеты БПЛА на сумском направлении создали для противника такие условия, что подвезти боеприпасы или провести ротацию с использованием автомобильной техники подразделения ВСУ не могут. Они довозят личный состав до определенных точек и далее личный состав выдвигается пешком, продовольствие пытаются доставлять с помощью гексакоптеров», — рассказал начальник расчета БПЛА.
Он добавил, что расчеты подразделения войск беспилотных систем не используют средства связи иностранного производства. Отключение западных терминалов связи не повлияло на систему управления БПЛА различного типа, отметил Ветер.