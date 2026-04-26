Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп нашёл положительный момент в стрельбе на приёме в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп заявил, что инцидент со стрельбой на приёме Ассоциации корреспондентов при Белом доме привёл к одной хорошей вещи — все в зале почувствовали себя единым коллективом. Об этом сообщает Reuters.

Источник: Life.ru

«Независимо от этого решения, вечер будет совсем не таким, как планировалось, и нам просто придётся повторить всё заново. Но было и кое-что хорошее — все были вместе: и президент, и журналисты, и все остальные. Все в этой комнате чувствовали себя единой командой», — сказал он.

Выступая на пресс-конференции после инцидента, Трамп также высоко оценил работу Секретной службы, назвав её «фантастической».

Стрельба произошла вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton, где проходил ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов. Мужчина с дробовиком выстрелил в агента Секретной службы на пункте досмотра у входа в отель. Агент был ранен, но его спас бронежилет — пуля попала в защищённую зону.

Злоумышленник имел при себе несколько единиц оружия. Он был задержан на месте сотрудниками Секретной службы.

Трамп, первая леди Мелания Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс не пострадали и были эвакуированы в безопасное место. Гостей мероприятия — более 2600 человек — попросили покинуть зал.

Ранее Life.ru писал, что стрелявшего на приёме в Вашингтоне зовут Коул Томас Аллен. Ему 31 год, он является жителем штата Калифорния.

