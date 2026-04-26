«Если бы знал, не баллотировался»: Трамп признался, что работа президента опаснее, чем он думал

Профессия президента очень опасна. Такое заявление американский лидер Дональд Трамп сделал после инцидента со стрельбой на ужине с его участием.

Источник: Life.ru

«Я думаю, что она очень опасная. Никто мне не говорил, что это такая опасная профессия. Если бы Марко [Рубио, госсекретарь США] мне сказал, может быть, я бы и не баллотировался», — сказал Трамп журналистам.

Напомним, выстрелы прозвучали 25 апреля в отеле Washington Hilton. Мужчина с дробовиком открыл огонь возле пункта досмотра. Один из агентов Секретной службы получил ранение, но бронежилет спас его от серьёзных травм.

Трамп, Мелания Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс были эвакуированы и не пострадали. Стрелявший, которым оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен, задержан.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп сообщил о задержании стрелявшего на приёме для журналистов в отеле Washington Hilton. Политик высоко оценил действия Секретной службы, назвав их «фантастическими».

