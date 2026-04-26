Стрелявший на мероприятии с Трампом предстанет перед судом в понедельник

Стрелявший на приеме с Трампом предстанет перед судом в понедельник.

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Мужчина, задержанный после стрельбы на ужине с президентом США Дональдом Трампом, предстанет перед судом в понедельник, сообщила федеральный прокурор в Вашингтоне Жанин Пирро.

В субботу вечером все присутствующие в отеле Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы после того, как в здании раздались выстрелы.

«Обвиняемый предстанет перед судом в понедельник в федеральном окружном суде», — заявила Пирро на пресс-конференции после инцидента.

Она добавила, что после проведения расследования ему «будет предъявлено гораздо больше обвинений».

Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.

Как сообщает журналистка New York Post Кэрол Маркович, подозреваемым в стрельбе на встрече с Трампом является Коул Томас Аллан, 31-летний житель Калифорнии из города Торранс.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше