Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Напавший на отель с Трампом стрелок действовал в одиночку

Злоумышленник, устроивший стрельбу в отеле во время мероприятия с участием президента США Дональда Трампа, не имел соучастников и действовал в одиночку, сообщил глава полиции Вашингтона Джефф Кэрролл.

Об этом руководитель американского ведомства рассказал в ходе пресс-конференции по итогам инцидента.

Офицер пояснил, что правоохранительные органы продолжают расследовать обстоятельства произошедшего.

По его словам, предварительные данные указывают на то, что у задержанного преступника не было помощников.

«На данный момент, по всей видимости, он действовал один», — сказал Кэрролл.

Ранее Трампа и других представителей администрации экстренно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома из-за стрельбы.

Позже американский лидер написал, что стрелок задержан.

Портал Axios сообщил, что злоумышленник был вооружён дробовиком и пытался прорваться через охрану.

Подозреваемым в стрельбе является 31-летний житель штата Калифорния по имени Коул Томас Аллан.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше