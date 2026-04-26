Стрельба на ужине с Трампом произошла в отеле, где пытались убить Рейгана

Рейган был тяжело ранен в 1981 году возле того же отеля Washington Hilton, где сегодня произошла стрельба. Стрелявший, 25-летний Джон Хинкли-младший, произвел шесть выстрелов, и одна из пуль, отрикошетив от президентского лимузина, попала Рейгану под левую руку, пробив легкое. Президента доставили в больницу Университета Джорджа Вашингтона* (признан в РФ нежелательной организацией), где ему сделали операцию. Он потерял значительное количество крови и находился в тяжелом состоянии, но был выписан через 12 дней.