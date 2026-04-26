Стрельба на ужине с Трампом произошла в отеле, где пытались убить Рейгана

Стрельба на ужине с Трампом была в отеле, где в 1981 году пытались убить Рейгана.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Стрельба на ужине президента США Дональда Трампа с корреспондентами Белого дома произошла в отеле, где 45 лет назад пытались убить Рональда Рейгана.

Рейган был тяжело ранен в 1981 году возле того же отеля Washington Hilton, где сегодня произошла стрельба. Стрелявший, 25-летний Джон Хинкли-младший, произвел шесть выстрелов, и одна из пуль, отрикошетив от президентского лимузина, попала Рейгану под левую руку, пробив легкое. Президента доставили в больницу Университета Джорджа Вашингтона* (признан в РФ нежелательной организацией), где ему сделали операцию. Он потерял значительное количество крови и находился в тяжелом состоянии, но был выписан через 12 дней.

Спустя 45 лет Трамп был экстренно эвакуирован из отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, после того как в здании раздались выстрелы.

Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые ранили его при задержании.

* Признан в России нежелательной организацией.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше