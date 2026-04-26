Жителей Латвии штрафуют за ролики с георгиевской лентой, заявил активист

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Латвийские власти выставляют штраф даже за безобидный ролик в соцсетях с георгиевской ленточкой, опубликованный в День Победы, рассказал РИА Новости один из активистов, который борется в республике за сохранение памятников советским солдатам.

По его словам, контроль за публикацией с георгиевской лентой отводится сотрудникам государственной безопасности.

«Они очень тщательно мониторят соцсети. Буквально за выставленную в День Победы георгиевскую ленточку сразу же прилетает штраф», — сказал собеседник агентства.

При этом, если штраф не был оплачен вовремя, сумма может увеличиться.

Активист также отметил, что латвийских полицейских не интересует, мелькнула лента в видеоролике на доли секунды или была запечатлена на нем продолжительное время. «Они эти ролики просматривают по фрагментам непонятным и человека тут же дёргают. Смотрите, там, на таком-то фрагменте, доля секунды, она (лента — ред.) мелькнула — все», — рассказал он.

В ноябре 2021 года Cейм в Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект о запрете публичного использования георгиевской ленточки. С этой инициативой ранее выступило национальное объединение «Все — Латвии». МИД России решительно осудил этот законопроект. Как сообщалось в некоторых СМИ, сумма штрафа за нарушение запрета для физических лиц составляет 350 евро, а для юридических — 2900 евро.

В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине.

Эстония, Латвия и Литва стали одними из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи демонтажа и вандализма в отношении оставшихся в этих странах советских памятников участились с началом российской военной операции на Украине.

