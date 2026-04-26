Трамп остался недоволен уровнем безопасности отеля, где произошла стрельба

По его мнению, произошедшее лишь подтверждает необходимость построить в Белом доме собственный бальный зал, который будет соответствовать всем требованиям защиты первых лиц.
Журналист Newsweek Леонардо Фельдман отметил в соцсети X, что гостей проверяли только на входе в зал приёмов, в то время как снаружи здания не было металлодетекторов.
Напомним, на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов 31-летний Коул Томас Аллен с дробовиком пытался прорваться в зал, где находился Трамп. Президента эвакуировали, он не пострадал. Стрелок ранил агента Секретной службы — того спас бронежилет. Нападавший задержан.
