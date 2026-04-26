Трамп остался недоволен уровнем безопасности отеля, где произошла стрельба

Дональд Трамп остался недоволен уровнем безопасности отеля, где произошла стрельба во время приёма Ассоциации журналистов Белого дома. На пресс-конференции после инцидента президент США заявил, что здание Washington Hilton «не очень безопасное».

По его мнению, произошедшее лишь подтверждает необходимость построить в Белом доме собственный бальный зал, который будет соответствовать всем требованиям защиты первых лиц.

Журналист Newsweek Леонардо Фельдман отметил в соцсети X, что гостей проверяли только на входе в зал приёмов, в то время как снаружи здания не было металлодетекторов.

Напомним, на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов 31-летний Коул Томас Аллен с дробовиком пытался прорваться в зал, где находился Трамп. Президента эвакуировали, он не пострадал. Стрелок ранил агента Секретной службы — того спас бронежилет. Нападавший задержан.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше