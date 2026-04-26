КУРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Иностранные наемники ВСУ, в частности из Грузии и Польши, убивали мирное население в ходе вторжения в Курскую область. Об этом в интервью ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
«На всей территории Курской области, где были украинские подразделения, особо отличились наемники. В частности грузины, которые заходили на территорию населенного пункта Погребки, и поляки, которые заходили в направлении от Мартыновки, Русского и Черкасского Поречных. Жестокость, которая была проявлена на этих участках, не поддается никакому осознанию», — сказал он.
Алаудинов отметил, что бойцы «Ахмата» обнаружили в Погребках огромное количество мирных жителей с завязанными за спиной руками и прострелянными черепами со стороны затылка.
«Очень жестоко обошлись с нашим мирным населением и много погибших именно из-за фашистских действий наемнических формирований, к сожалению», — добавил он.
Минобороны РФ ранее сообщало, что в рядах Вооруженных сил Украины есть наемники из различных стран. Они используются киевским режимом как пушечное мясо, их жизни никто из украинского командования не жалеет.
Согласно информации Следственного комитета РФ, иностранцы за денежное вознаграждение принимают непосредственное участие в вооруженном конфликте на стороне украинских боевиков. В целях причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти в Курской области они совершали преступления против мирного населения.
