Боец Кузбасс: группировка «Север» уничтожила пехоту ВСУ в Сумской области

Военный сообщил, что противника поразили при помощи буксируемого орудия 2А36 «Гиацинт-Б».

КУРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Расчет буксируемого орудия 2А36 «Гиацинт-Б» группировки войск «Север» уничтожил укрытие с группой боевиков ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил наводчик орудия с позывным Кузбасс.

«Цель была пехота [ВСУ] в укрытии, за три выстрела цель была поражена. Для данного орудия это хороший результат, но, бывало, что и с одного выстрела поражали цель», — рассказал он.

Кузбасс отметил, что средства связи и управления позволяют выполнять поставленные задачи. «Расчеты продолжают ежедневно поражать вооружение, технику, военные объекты и личный состав противника, что фиксируется средствами объективного контроля в режиме реального времени», — добавил Кузбасс.