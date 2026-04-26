Мадьяр призвал заблокировать счета и выезд соратникам Орбана

Политик заявил, что олигархи, связанные с Орбаном, якобы переводят десятки миллиардов форинтов в офшоры. Деньги уходят в Объединённые Арабские Эмираты, США, Уругвай и другие страны. По словам Мадьяра, национальное налоговое и таможенное управление Венгрии уже приостановило несколько крупных переводов. Речь о операциях, связанных с окружением Антала Рогана — главы канцелярии премьера.
Мадьяр предложил задержать подозреваемых в нанесении ущерба Венгрии на триллионы форинтов. Он считает, что эти люди могут попытаться скрыться в странах, откуда их нельзя экстрадировать.
Ранее Мадьяр заявил о планах отстранить от власти президента Тамаша Шуйока. Также политик намерен заменить ряд высокопоставленных чиновников. В списке — председатели Верховного и Конституционного судов, руководитель Национального управления по делам юстиции и генеральный прокурор.
