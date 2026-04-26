Моди пожелал Трампу благополучия после инцидента со стрельбой в отеле

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что с облегчением воспринял сообщения о том, что президент США Дональд Трамп, первая леди Мелания Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс не пострадали в результате инцидента со стрельбой в отеле Вашингтона.
«С облегчением узнал, что президент Трамп, первая леди и вице-президент находятся в безопасности и не получили травм после недавнего инцидента в отеле в Вашингтоне. Выражаю наилучшие пожелания их дальнейшей безопасности и благополучия», — написал Моди в Х.
Он также заявил, что «насилие недопустимо в демократическом обществе и должно быть решительно осуждено».
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.