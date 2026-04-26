Трамп сыронизировал над инцидентом со стрельбой в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп в ироничном ключе прокомментировал происшествие на ужине Ассоциации корреспондентов в Вашингтоне, откуда его экстренно эвакуировали из-за стрельбы.
«Отличный вечер в Вашингтоне», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
Ранее Трампа и других представителей администрации экстренно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома из-за стрельбы.
Позже американский лидер написал, что стрелок задержан.
Портал Axios сообщил, что злоумышленник был вооружён дробовиком и пытался прорваться через охрану.
Подозреваемым в стрельбе является 31-летний житель штата Калифорния по имени Коул Томас Аллан.