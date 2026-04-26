Трамп назвал стрелявшего на приёме в Вашингтоне больным человеком

Президент США Дональд Трамп назвал стрелявшего на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме «больным человеком». Соответствующее заявление американский лидер сделал на пресс-конференции после инцидента.

Источник: Life.ru

«Мужчина был схвачен. Они отправились в его квартиру. Думаю, он живёт в Калифорнии, и он больной человек, очень больной человек, и мы не хотим, чтобы такие вещи случались», — сказал он.

Трамп также охарактеризовал подозреваемого как «одинокого волка» и «негодяя». Президент поблагодарил сотрудников Секретной службы за оперативные и профессиональные действия.

Стрельба произошла вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton. Мужчина атаковал пункт безопасности у входа. Один из агентов получил ранение, но бронежилет спас его от серьёзных травм.

По данным Секретной службы, у злоумышленника было изъято несколько единиц оружия.

Ранее Life.ru писал, что стрелявшего задержали на месте преступления. Им оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен. Ему предъявлены обвинения по двум пунктам: использование огнестрельного оружия для совершения насильственного преступления и нападение на федерального агента с использованием опасного оружия. Подозреваемый предстанет перед судом в понедельник.

