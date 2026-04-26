Белоусов прибыл в КНДР с рабочим визитом

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в КНДР. Глава российского военного ведомства проведет переговоры с высшим руководством КНДР и командованием вооруженных сил страны, сообщили в Минобороны России.
«В рамках визита глава российского военного ведомства в Пхеньяне проведет встречи с высшим руководством КНДР и командованием вооруженных сил страны, примет участие в торжественных и памятных мероприятиях», — сказали там.
В аэропорту Пхеньяна министра обороны РФ встретил глава военного ведомства КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.
