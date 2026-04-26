Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоусов прибыл в КНДР с рабочим визитом

Министр обороны РФ проведет переговоры с высшим руководством республики.

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в КНДР. Глава российского военного ведомства проведет переговоры с высшим руководством КНДР и командованием вооруженных сил страны, сообщили в Минобороны России.

«В рамках визита глава российского военного ведомства в Пхеньяне проведет встречи с высшим руководством КНДР и командованием вооруженных сил страны, примет участие в торжественных и памятных мероприятиях», — сказали там.

В аэропорту Пхеньяна министра обороны РФ встретил глава военного ведомства КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.

На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов.
