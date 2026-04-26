Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство России обновило правила поведения болельщиков на стадионах

В России изменили перечень запрещённых к проносу на стадионы предметов и уточнили требования к зрителям спортивных соревнований, сообщает ТАСС.

В России изменили перечень запрещённых к проносу на стадионы предметов и уточнили требования к зрителям спортивных соревнований, сообщает ТАСС.

Постановление кабинета министров вносит несколько десятков правок в действующие с 2014 года нормы, при этом базовые требования безопасности остались прежними.

В правила включили обязательство для зрителей предоставлять транспортные средства для осмотра. Также введён официальный запрет на использование на спортивных объектах беспилотников и электросамокатов, если они не предназначены для маломобильных граждан.

Зрителям запретили забираться на любые ограждения, осветительные мачты и деревья на территории проведения соревнований. Ограничения коснулись и напитков: теперь суммарный объём пластиковой тары на одного человека ограничен 1 л.

23 апреля сообщалось, что один из болельщиков «Локомотива» в нетрезвом состоянии вступил в конфликт с сотрудниками «Зенита» после матча 26-го тура РПЛ.