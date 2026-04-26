Трампа увели с мероприятия после возможного покушения со стрельбой

Стрельба произошла во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне, где находился Дональд Трамп. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь, ранив сотрудника Секретной службы. Подозреваемый был задержан на месте, президент не пострадал. Спустя час сам Трамп на пресс-конференции рассказал о случившемся, сравнив звуки выстрелов с падением подноса. В этом же отеле Washington Hilton в 1981 году покушались на президента Рональда Рейгана.