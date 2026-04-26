Белоусов прибыл в КНДР для переговоров с руководством и командованием ВС страны

Министр обороны России Андрей Белоусов в воскресенье прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, в Пхеньяне Белоусов проведет переговоры с высшим руководством и командованием вооруженных сил страны, а также примет участие в торжественных и памятных мероприятиях.
Главу российского военного ведомства в аэропорту встретил его северокорейский коллега — генерал армии Но Гван Чхоль.
Как писал KP.RU, накануне, 25 апреля, с рабочим визитом в КНДР прибыл председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. По поручению президента Владимира Путина он примет 26 апреля участие в торжественном открытии Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Экспозиция посвящена мужеству корейских солдат, участвовавших в освобождении Курской области от неонацистов. Кроме того, в рамках визита запланированы встречи главы Госдумы с парламентскими коллегами из КНДР.