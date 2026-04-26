Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоусов прибыл в КНДР для переговоров с руководством и командованием ВС страны

26 апреля Белоусов прибыл в КНДР с рабочим визитом.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны России Андрей Белоусов в воскресенье прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в Пхеньяне Белоусов проведет переговоры с высшим руководством и командованием вооруженных сил страны, а также примет участие в торжественных и памятных мероприятиях.

Главу российского военного ведомства в аэропорту встретил его северокорейский коллега — генерал армии Но Гван Чхоль.

Как писал KP.RU, накануне, 25 апреля, с рабочим визитом в КНДР прибыл председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. По поручению президента Владимира Путина он примет 26 апреля участие в торжественном открытии Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Экспозиция посвящена мужеству корейских солдат, участвовавших в освобождении Курской области от неонацистов. Кроме того, в рамках визита запланированы встречи главы Госдумы с парламентскими коллегами из КНДР.

Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше