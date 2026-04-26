Белоусов прибыл в КНДР для переговоров с руководством и командованием ВС страны

Как писал KP.RU, накануне, 25 апреля, с рабочим визитом в КНДР прибыл председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. По поручению президента Владимира Путина он примет 26 апреля участие в торжественном открытии Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Экспозиция посвящена мужеству корейских солдат, участвовавших в освобождении Курской области от неонацистов. Кроме того, в рамках визита запланированы встречи главы Госдумы с парламентскими коллегами из КНДР.