Белоусов прибыл с рабочим визитом в КНДР

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Пхеньян с рабочим визитом. Об этом сообщили в военном ведомстве утром 26 апреля.

В программе — встречи с высшим руководством КНДР и командованием вооружённых сил страны. Белоусов также примет участие в торжественных и памятных мероприятиях.

В аэропорту столицы Северной Кореи российского министра встречал глава оборонного ведомства КНДР генерал армии Но Гван Чхо.

Напомним, в апреле прошлого года Россия и Северная Корея заявили об участии северокорейских военных в операции по освобождению Курской области. Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов отметил, что солдаты КНДР, действуя в рамках Договора о стратегическом партнёрстве, заключённого в июне 2024 года, проявили героизм и сыграли важную роль в успехе операции. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал их участие «священной миссией» и объявил о планах по возведению памятника в Пхеньяне в их честь.

Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
