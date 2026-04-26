Белоусов прибыл с рабочим визитом в КНДР

В программе — встречи с высшим руководством КНДР и командованием вооружённых сил страны. Белоусов также примет участие в торжественных и памятных мероприятиях.
В аэропорту столицы Северной Кореи российского министра встречал глава оборонного ведомства КНДР генерал армии Но Гван Чхо.
Напомним, в апреле прошлого года Россия и Северная Корея заявили об участии северокорейских военных в операции по освобождению Курской области. Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов отметил, что солдаты КНДР, действуя в рамках Договора о стратегическом партнёрстве, заключённого в июне 2024 года, проявили героизм и сыграли важную роль в успехе операции. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал их участие «священной миссией» и объявил о планах по возведению памятника в Пхеньяне в их честь.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.