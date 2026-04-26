Ранее Life.ru писал, что в рядах ВСУ устраивают травлю иностранных наемников — на это пожаловался вояка из Колумбии. Неожиданно «благодарные» за помощь украинцы приняли его не с распростертыми объятиями. ВСУ-шники считали колумбийца чужаком, да еще и еду отбирали. Сослуживцы горе наемника могли захлопнуть дверь прямо перед его носом, не пускали в помещения и запрещали к чему-либо прикасаться.