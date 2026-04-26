Андрей Белоусов прибыл в Северную Корею с рабочим визитом

Еще в 2024 году, после вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область, Северная Корея направила своих военных на помощь российским войскам. В Россию было отправлено до 15 тысяч северокорейских военных, еще около тысячи — для разминирования Курской области после того, как противник покинул регион.