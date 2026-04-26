Андрей Белоусов прибыл в Северную Корею с рабочим визитом

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Он планирует провести переговоры с северокорейскими коллегами. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Он планирует провести переговоры с северокорейскими коллегами. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам представителей министерства, в аэропорту Пхеньяна Белоусова приветствовал генерал армии Северной Кореи Но Гван Чхоль.

— Глава российского военного ведомства в Пхеньяне проведет встречи с высшим руководством КНДР и командованием вооруженных сил страны, примет участие в торжественных и памятных мероприятиях, — передает официальный Telegram-канал оборонного ведомства.

Зимой в Пхеньяне построили улицу в память «о блестящих подвигах героев-бойцов зарубежной военной операции». На торжественной церемонии открытия улицы, получившей название Сэбер («Новая звезда»), присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Еще в 2024 году, после вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область, Северная Корея направила своих военных на помощь российским войскам. В Россию было отправлено до 15 тысяч северокорейских военных, еще около тысячи — для разминирования Курской области после того, как противник покинул регион.

