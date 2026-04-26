Скромный учитель и фанат Харрис: кто пытался убить Трампа

Выяснились дополнительные детали о личности 31-летнего Коула Томаса Аллена, подозреваемого в вооруженном нападении на ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп. Как сообщает CNN, задержанный мужчина проживал в скромном доме в пригороде Лос-Анджелеса Торрансе и работал учителем.
Ранее сообщалось, что Аллен пытался прорваться через контрольно-пропускной пункт и выстрелил в охранника. Трамп позже охарактеризовал произошедшее так: «Нападавший нес при себе несколько единиц оружия и пытался прорваться через пост охраны, прежде чем его взяли под стражу».
Аллен работал учителем в компании C2 Education, которая занимается подготовкой к экзаменам и репетиторством. В декабре 2024 года компания признавала его «учителем месяца», а согласно документам Федеральной избирательной комиссии, осенью того же года он делал пожертвование в пользу предвыборного штаба Камалы Харрис. Кроме этого Аллен разрабатывал инди-игры.
Аллен окончил Калифорнийский технологический институт в 2017 году, получив степень бакалавра в области машиностроения, а в прошлом году получил степень магистра в области компьютерных наук в Калифорнийском государственном университете Домингес-Хиллз.
На текущий момент мотивы задержанного, которого следствие предварительно классифицирует как «одинокого волка», остаются неясными. В настоящее время правоохранительные органы проводят следственные действия, включая обыск в квартире подозреваемого в Калифорнии.
Инцидент произошел вечером в субботу в отеле Washington Hilton. Во время начала торжественного ужина, на котором присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, директор национальной разведки Тулси Габбард, глава ФБР Кэш Пател и другие высокопоставленные члены кабинета, в задней части зала началось движение. Сотрудники Секретной службы оперативно вывели главу государства и первую леди Меланию Трамп из здания. Примечательно, что именно у этого отеля в 1981 году было совершено покушение на президента Рональда Рейгана. Для самого Дональда Трампа это нападение стало очередным в череде угроз: ранее он пережил покушение на митинге в Батлере в июле 2024 года и инцидент в своем гольф-клубе во Флориде.
