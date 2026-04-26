Россию атаковали более 200 украинских беспилотников. Военная операция, день 1523-й

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 203 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны. В ходе атаки на Севастополь были повреждены 34 многоквартирных и 17 частных домов, один человек погиб. В Вологодской области из-за удара беспилотника был поврежден трубопровод с серной кислотой. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:29 Фрагменты сбитых украинских беспилотников в одном из муниципалитетов Воронежской области повредили уличную линию электропередачи, три дома, автомобиль, а также гараж и ограждение, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

8:20 ~Трубопровод с серной кислотой поврежден из-за атаки БПЛА на предприятии в Вологодской области, пострадали пять человек~, они госпитализированы с ожогами, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

8:10 ~34 многоквартирных дома и 17 частных домов получили повреждения при ударе украинских беспилотников по Севастополю~, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

8:05 ?Минобороны: силы ПВО сбили 203 дрона самолетного типа над Россией и Черным морем.

8:00 Сегодня 1523-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше