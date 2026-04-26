«Будут выстрелы»: Левитт предсказала ЧП на ужине с Трамом

Отель Washington Hilton известен в американской истории как место, у которого в 1981 году было совершено покушение на президента Рональда Рейгана. Для нынешнего главы государства это уже не первый случай, когда его экстренно эвакуируют из-за угрозы жизни: в июле 2024 года он пережил покушение на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, где получил ранение в ухо, а в тот же год был спешно вывезен в безопасное место после обнаружения вооруженного человека рядом со своим гольф-клубом во Флориде.