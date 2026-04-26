Напомним, 26 апреля 2025 года подразделения Вооружённых сил Украины были полностью выдавлены с территории Курской области. Это стало возможно, в том числе, благодаря операции «Поток» или «Труба». Она стала одним из ключевых этапов в освобождении Суджи. На протяжении нескольких дней более 800 штурмовиков двигались в тыл ВСУ внутри трубопровода, из которого был откачан газ. Герои операции «Поток» прошли по трубе 16 км в обмундировании весом 50 кг.