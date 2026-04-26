На мероприятии с Трампом произошла стрельба

На ужине с участием президента США Дональда Трампа произошла стрельба, сотрудники Секретной службы эвакуировали его со сцены. Трамп не пострадал и находится в безопасности. Также были эвакуированы первая леди и вице-президент США.

На мероприятии с участием президента США Дональда Трампа прозвучали выстрелы, сообщил пресс-пул Белого дома. После звуков стрельбы сотрудники Секретной службы США эвакуировали президента со сцены. По данным Fox News, после сообщения о стрельбе также эвакуировали первую леди Меланию Трамп.

Инцидент произошел во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hill в Вашингтоне. Стрельба произошла около основного пункта досмотра с металлодетекторами на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

Трамп в Thruth Social написал о задержании стрелка. «Стрелявший задержан и я предложил: “Пусть шоу продолжается”, — написал президент.

По данным The New York Post и CNN, задержанным оказался 31-летний учитель из Калифорнии Коул Аллен. CNN пишет, что в профиле LinkedIn, совпадающем с именем и фото Аллена, он указан как преподаватель на неполный день в компании C2 Education (подготовка к экзаменам). Согласно информации в профиле, Аллен окончил Калифорнийский технологический институт в 2017 году со степенью бакалавра в области машиностроения, а в прошлом году получил магистерскую степень по компьютерным наукам в Калифорнийском государственном университете Домингес-Хиллз. По данным Федеральной избирательной комиссии, в октябре 2024 года он пожертвовал $25 на кампанию Камалы Харрис.

Как сообщил CNN представитель администрации, Трамп не пострадал и находится в безопасности. Согласно отчетам пула, сотрудники Секретной службы оттеснили журналистов с криками «Огонь».

На мероприятии присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс, его также эвакуировали.

В марте 1981 года возле здания этой же гостиницы в Вашингтоне произошло покушение на 40-го президента США Рональда Рейгана — он получил огнестрельное ранение, также пострадали трое сопровождающих. Стрелявший, Джон-Хинкли младший, был задержан на месте и признан невменяемым. В 2016 году он вышел из психиатрической больницы.

Ранее на мероприятиях с участием Трампа уже происходили инциденты со стрельбой.

В июле 2024 года во время предвыборного митинга Трампа в Батлере (Пенсильвания) на него было совершено покушение. Преступник открыл огонь с крыши здания за пределами охраняемой зоны. Одна из пуль прошла всего в нескольких миллиметрах от головы республиканца, задев его ухо. В результате атаки погиб 50-летний пожарный, еще два человека получили серьезные ранения. Стрелок был ликвидирован снайпером.

Впоследствии Секретная служба США охарактеризовала этот инцидент как «самый серьезный оперативный провал за последние десятилетия».

