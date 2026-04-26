Володин встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в КНДР 25 апреля. В тот же день он провел встречу с главой президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Eн Воном. По поручению президента России спикер Госдумы примет участие в торжественной церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, посвященного освобождению Курской области.