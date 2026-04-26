Володин встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел в Пхеньяне встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Господин Володин поблагодарил его за помощь северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области.

«Для нас большая честь находиться в эти дни в Пхеньяне, участвовать в открытии Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции», — сказал спикер Госдумы во время встречи (видео опубликовано в Telegram-канале Вячеслава Володина).

Председатель Госдумы передал Ким Чен Ыну приветствия от президента России Владимира Путина, а также поздравление с переизбранием на должность председателя государственных дел КНДР.

Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в КНДР 25 апреля. В тот же день он провел встречу с главой президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Eн Воном. По поручению президента России спикер Госдумы примет участие в торжественной церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, посвященного освобождению Курской области.

Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
