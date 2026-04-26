Белоусов: Действия Запада в ядерной сфере ущемляет интересы безопасности России

Белоусов предупредил, что западная политика в ядерной области может привести к вооруженному конфликту.

Источник: Комсомольская правда

Действия западных стран в ядерной сфере ущемляют интересы безопасности России. Это рискует привести к вооруженному столкновению. Об этом заявил глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов в интервью РИА Новости.

«В контексте нынешнего кризиса по линии “Россия — Запад” продолжают совершаться эскалационные действия, ущемляющие коренные интересы нашей страны и чреватые скатыванием к прямому вооруженному конфликту ядерных держав», — подчеркнул дипломат.

Белоусов также указал, что подобные шаги нарушают договоренности, закрепленные в совместном заявлении лидеров пяти ядерных государств о недопущении ядерной войны и предотвращении гонки вооружений. Этот документ был согласован еще 3 января 2022 года. По его словам, западные страны «затеяли крайне опасную игру».

Ранее о гонке оружия высказывался президент РФ Владимир Путин. Как он заявлял, нашей стране не интересна эта игра. Ведь Москва может легко ответить на любые потенциальные угрозы.

На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше