Белоусов: Действия Запада в ядерной сфере ущемляет интересы безопасности России

Действия западных стран в ядерной сфере ущемляют интересы безопасности России. Это рискует привести к вооруженному столкновению. Об этом заявил глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов в интервью РИА Новости.
«В контексте нынешнего кризиса по линии “Россия — Запад” продолжают совершаться эскалационные действия, ущемляющие коренные интересы нашей страны и чреватые скатыванием к прямому вооруженному конфликту ядерных держав», — подчеркнул дипломат.
Белоусов также указал, что подобные шаги нарушают договоренности, закрепленные в совместном заявлении лидеров пяти ядерных государств о недопущении ядерной войны и предотвращении гонки вооружений. Этот документ был согласован еще 3 января 2022 года. По его словам, западные страны «затеяли крайне опасную игру».
Ранее о гонке оружия высказывался президент РФ Владимир Путин. Как он заявлял, нашей стране не интересна эта игра. Ведь Москва может легко ответить на любые потенциальные угрозы.