Онищенко назвал главные угрозы здоровью населения России

Сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания останутся главными причинами высокой смертности в России на ближайшие пять лет. Об этом в интервью ТАСС сообщил академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Говоря о структуре угроз для здоровья населения, академик заявил: «Кардиология, онкология, эндокринология — это три лидера, которые дают смертность. Из инфекций в ближайшие пять лет — это грипп, он один из ведущих и дальше будет. У гриппа меняются штаммы — это грипп А и Б, но грипп будет на первом месте».
По словам эксперта, особую опасность представляет связь вирусных инфекций с состоянием сердечно-сосудистой системы. Геннадий Онищенко пояснил: «Гриппозная инфекция эскалирует развитие кардиологических заболеваний и дает осложнения».
Анализируя ситуацию с инфекциями, академик отметил, что перечень наиболее опасных болезней остается стабильным на протяжении двух десятилетий. При этом он подчеркнул, что даже в пиковые периоды пандемии COVID-19 грипп продолжал представлять серьезную угрозу, а ограничения, вводившиеся для борьбы с коронавирусом, лишь временно снижали уровень заболеваемости гриппом.
В отношении глобальных эпидемиологических рисков Геннадий Онищенко добавил: «Сейчас мы говорим об оспе обезьян — она уже зашла в человеческую популяцию. Но на первом месте холера: еще седьмая пандемия не закончилась, которая в 1960-м году была, но для нашей страны она, слава богу, малоактуальна».
Подписывайтесь на МК в МАХ. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.