Стрельбу на мероприятии с Трампом прокомментировала премьер Японии Такаити

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити прокомментировала инцидент со стрельбой во время ужина с участием президента США Дональда Трампа. Политик заявила, что насилие не может быть оправдано.
Такаити «с облегчением узнала, что президент Трамп в безопасности», а выстрелы в своем заявлении в Twitter охарактеризовала как ужасающие.
Ужин с Трампом и его женой Меланией Трамп проходил в банкетном зале отеля Washington Hilton. Его прервала атака одного вооруженного мужчины, который впоследствии был взят под стражу. Президента с супругой эвакуировали.
Атаковавшего идентифицировали как 31-летнего Коула Томаса Аллена из Торранса, жителя Калифорнии, работавшего учителем. Он был вооружен дробовиком, пистолет-пулеметом и несколькими ножами.
Трамп заявил, что правоохранительные органы США выясняют, были ли у стрелка сообщники. Вашингтонский мэр Мюриэл Боузер в ходе пресс-конференции заявила, что по предварительной версии преступник действовал один.
