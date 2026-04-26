Стрельбу на мероприятии с Трампом прокомментировала премьер Японии Такаити

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити прокомментировала инцидент со стрельбой во время ужина с участием президента США Дональда Трампа.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити прокомментировала инцидент со стрельбой во время ужина с участием президента США Дональда Трампа. Политик заявила, что насилие не может быть оправдано.

Такаити «с облегчением узнала, что президент Трамп в безопасности», а выстрелы в своем заявлении в Twitter охарактеризовала как ужасающие.

Ужин с Трампом и его женой Меланией Трамп проходил в банкетном зале отеля Washington Hilton. Его прервала атака одного вооруженного мужчины, который впоследствии был взят под стражу. Президента с супругой эвакуировали.

Атаковавшего идентифицировали как 31-летнего Коула Томаса Аллена из Торранса, жителя Калифорнии, работавшего учителем. Он был вооружен дробовиком, пистолет-пулеметом и несколькими ножами.

Трамп заявил, что правоохранительные органы США выясняют, были ли у стрелка сообщники. Вашингтонский мэр Мюриэл Боузер в ходе пресс-конференции заявила, что по предварительной версии преступник действовал один.

«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
Читать дальше