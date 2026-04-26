FT узнала о дистанцировании госсекретаря США Марко Рубио от войны с Ираном

Агентство Reuters 29 марта сообщило, что потенциальные преемники Трампа, вице-президент США Джей Ди Вэнс и Рубио, заняли разную позицию по конфликту в Иране, что может отразиться на их перспективах на президентских выборах 2028 года и поддержке действующего главы страны. Отмечается, что Вэнс занял осторожную позицию по Ирану. В то же время Рубио «тесно сблизился с ястребиной позицией Трампа» и стал «одним из самых ярых защитников кампании» в администрации американского лидера.