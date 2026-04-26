Ричмонд
+12°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT узнала о дистанцировании госсекретаря США Марко Рубио от войны с Ираном

Госсекретарь США Марко Рубио, которого порой называют «секретарем всего», сознательно отстранился от американо-иранского конфликта, чтобы не отвечать за возможный провал переговоров и сохранить позиции перед выборами 2028 года. Об этом 25 апреля сообщает газета Financial Times (FT).

Источник: Reuters

Уточняется, что глава американского Госдепа уже дважды уклонялся от важных встреч с Ираном.

«Рубио, возможно, уже чувствует, что Иран — это полный провал, и чем меньше он будет с ним связан, тем лучше», — говорится в публикации.

Уточняется, что Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс считаются вероятными преемниками президента США Дональда Трампа, и именно Вэнс сейчас ведет переговоры с Тегераном. В случае неудачи в диалоге ответственность ляжет на Вэнса, что выгодно Рубио.

По данным FT, госсекретарь выезжает за границу реже, чем его предшественники, и концентрируется на направлениях, которые могут быть восприняты как успехи.

Politico 25 апреля узнала о серьезном рассмотрении в Белом доме Рубио на пост президента США в будущем. Уточнялось, что после неудачной президентской кампании 2016 года политика сочли слишком воинственным и консервативным. Однако его усилия по отстранению экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти и «непоколебимая лояльность» к Трампу укрепили его позиции как в Белом доме, так и среди части сторонников движения MAGA.

Агентство Reuters 29 марта сообщило, что потенциальные преемники Трампа, вице-президент США Джей Ди Вэнс и Рубио, заняли разную позицию по конфликту в Иране, что может отразиться на их перспективах на президентских выборах 2028 года и поддержке действующего главы страны. Отмечается, что Вэнс занял осторожную позицию по Ирану. В то же время Рубио «тесно сблизился с ястребиной позицией Трампа» и стал «одним из самых ярых защитников кампании» в администрации американского лидера.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше