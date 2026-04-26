FT узнала о дистанцировании госсекретаря США Марко Рубио от войны с Ираном

Уточняется, что глава американского Госдепа уже дважды уклонялся от важных встреч с Ираном.
«Рубио, возможно, уже чувствует, что Иран — это полный провал, и чем меньше он будет с ним связан, тем лучше», — говорится в публикации.
Уточняется, что Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс считаются вероятными преемниками президента США Дональда Трампа, и именно Вэнс сейчас ведет переговоры с Тегераном. В случае неудачи в диалоге ответственность ляжет на Вэнса, что выгодно Рубио.
По данным FT, госсекретарь выезжает за границу реже, чем его предшественники, и концентрируется на направлениях, которые могут быть восприняты как успехи.
Politico 25 апреля узнала о серьезном рассмотрении в Белом доме Рубио на пост президента США в будущем. Уточнялось, что после неудачной президентской кампании 2016 года политика сочли слишком воинственным и консервативным. Однако его усилия по отстранению экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти и «непоколебимая лояльность» к Трампу укрепили его позиции как в Белом доме, так и среди части сторонников движения MAGA.
Агентство Reuters 29 марта сообщило, что потенциальные преемники Трампа, вице-президент США Джей Ди Вэнс и Рубио, заняли разную позицию по конфликту в Иране, что может отразиться на их перспективах на президентских выборах 2028 года и поддержке действующего главы страны. Отмечается, что Вэнс занял осторожную позицию по Ирану. В то же время Рубио «тесно сблизился с ястребиной позицией Трампа» и стал «одним из самых ярых защитников кампании» в администрации американского лидера.