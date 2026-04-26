Президент Ирана назвал главное условие для возобновления переговоров с США

Пезешкиан подчеркнул, что продолжение тактики давления со стороны Вашингтона противоречит намерениям США начать дипломатический процесс, и такие противоречия усиливают недоверие среди иранского общества и официальных лиц.
По его словам, Тегеран не сядет за стол переговоров с США, пока они не свернут свою морскую блокаду.
Однако США не готовы отказываться от своего фактора давления. Ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон и во время прекращения огня продолжит свою морскую блокаду Ирана. При этом американская операция «Экономическая ярость» также продолжается.
