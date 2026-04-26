Президент Ирана назвал главное условие для возобновления переговоров с США

Для возобновления диалога с Ираном США должны устранить все препятствия, включая отмену морской блокады иранских судов и портов, поскольку Тегеран не будет вступать в переговоры под давлением. Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана (посредником между Вашингтоном и Тегераном), передаёт телеканал Press TV.

Источник: Life.ru

Пезешкиан подчеркнул, что продолжение тактики давления со стороны Вашингтона противоречит намерениям США начать дипломатический процесс, и такие противоречия усиливают недоверие среди иранского общества и официальных лиц.

По его словам, Тегеран не сядет за стол переговоров с США, пока они не свернут свою морскую блокаду.

Однако США не готовы отказываться от своего фактора давления. Ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон и во время прекращения огня продолжит свою морскую блокаду Ирана. При этом американская операция «Экономическая ярость» также продолжается.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
