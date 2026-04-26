Президент Ирана назвал главное условие для возобновления переговоров с США

Для возобновления диалога с Ираном США должны устранить все препятствия, включая отмену морской блокады иранских судов и портов, поскольку Тегеран не будет вступать в переговоры под давлением. Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана (посредником между Вашингтоном и Тегераном), передаёт телеканал Press TV.