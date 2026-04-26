Алаудинов сказал, когда возможен открытый конфликт России с НАТО

Замруководителя Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов заявил, что НАТО может начать открытую конфронтацию с Россией после завершения ближневосточного конфликта, сообщает ТАСС.

Замруководителя Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов заявил, что НАТО может начать открытую конфронтацию с Россией после завершения ближневосточного конфликта, сообщает ТАСС.

США и Североатлантический альянс, по мнению Алаудинова, «разыграли карту, в которой получилось так, что будто бы» они «друг от друга отвернулись».

«Мы сможем обеспечить себе безопасность только в том случае, если мы победим», — сказал Алаудинов.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

7 апреля было достигнуто перемирие, которое впоследствии продлевалось.

Читайте материал «Трамп: отмена поездки переговорщиков не означает возобновления ударов по Ирану».

