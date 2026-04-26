Пезешкиан поставил ультиматум Трампу: никаких переговоров под блокадой

В ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, выступающим посредником в урегулировании конфликта, Пезешкиан подчеркнул несоответствие между заявлениями США о готовности к дипломатии и их реальными действиями. Иранский лидер отметил: «Продолжение враждебных мер США, включая морскую блокаду, несовместимо с их заявленными претензиями на поиск политического решения. Пока враждебные действия и оперативное давление Соединенных Штатов не прекратятся, восстановление доверия и прогресс на пути диалога столкнутся с серьезными трудностями».