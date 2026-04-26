Пезешкиан поставил ультиматум Трампу: никаких переговоров под блокадой

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не намерен вести переговоры с Вашингтоном до тех пор, пока сохраняются внешнее давление, угрозы и морская блокада иранских портов. Об этом сообщает Press TV.
В ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, выступающим посредником в урегулировании конфликта, Пезешкиан подчеркнул несоответствие между заявлениями США о готовности к дипломатии и их реальными действиями. Иранский лидер отметил: «Продолжение враждебных мер США, включая морскую блокаду, несовместимо с их заявленными претензиями на поиск политического решения. Пока враждебные действия и оперативное давление Соединенных Штатов не прекратятся, восстановление доверия и прогресс на пути диалога столкнутся с серьезными трудностями».
По словам Масуда Пезешкиана, противоречивая позиция Вашингтона лишь усиливает недоверие со стороны иранского руководства и народа. Президент Ирана резюмировал позицию страны: «Исламская Республика не будет вступать в навязанные переговоры под давлением, угрозами или блокадой».
7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня, однако последующие переговоры в Исламабаде не привели к соглашению из-за жестких требований американской стороны. Несмотря на одностороннее продление режима тишины со стороны Белого дома, Трамп распорядился сохранить блокировку иранских судов. В ответ на эти действия Тегеран перекрыл движение по стратегически важному Ормузскому проливу и настаивает на отмене всех ограничений как на обязательное условие для продолжения любого диалога.
Накануне Трама заявил, что отменил поездку своего спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан, где планировались переговоры с представителями Ирана. При этом он подчеркнул, что это не означает возобновление ударов по Ирану.
Подписывайтесь на МК в МАХ. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.