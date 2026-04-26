Ричмонд
+12°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Японии сделала заявление после стрельбы на приёме с Трампом

Новость о том, что президент США Дональд Трамп остался жив и здоров после стрельбы на мероприятии с его участием, стала облегчением для премьер-министра Японии Санаэ Такаити. Об этом она сообщила у себя в соцсети Х.

«Я с облегчением узнала, что президент Трамп в безопасности после этих ужасающих выстрелов», — написала политик.

Такаити подчеркнула, что насилие невозможно оправдать ни в одной точке мира.

Вечером в субботу в отеле Washington Hilton, где проходил приём с участием президента США Дональда Трампа и его жены, раздались выстрелы. Подозреваемый, 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллан, был вооружён дробовиком, ножами и пистолетом. Его доставят в суд уже в понедельник. Трамп назвал злоумышленника «больным человеком» и «одиноким волком». Преступник уже рассказал, кто был его целью.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

