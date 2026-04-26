Премьер Японии сделала заявление после стрельбы на приёме с Трампом

«Я с облегчением узнала, что президент Трамп в безопасности после этих ужасающих выстрелов», — написала политик.
Такаити подчеркнула, что насилие невозможно оправдать ни в одной точке мира.
Вечером в субботу в отеле Washington Hilton, где проходил приём с участием президента США Дональда Трампа и его жены, раздались выстрелы. Подозреваемый, 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллан, был вооружён дробовиком, ножами и пистолетом. Его доставят в суд уже в понедельник. Трамп назвал злоумышленника «больным человеком» и «одиноким волком». Преступник уже рассказал, кто был его целью.
