Стрельба на ужине с Трампом произошла в отеле, где покушались на Рейгана

Стрельба на ужине с президентом США Дональдом Трампом произошла в том же отеле, где в прошлом было совершено покушение на 40-го президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана, передает CNN.
Речь идет об отеле Washington Hilton в столице США, городе Вашингтон. Там же 30 марта 1981 года Джон Хинкли-младший открыл огонь, когда Рональд Рейган выходил из гостиницы. Президент получил серьезное огнестрельное ранение, пуля пробила легкое, возникло сильное внутреннее кровотечение.
Рональд Рейган был президентом США в 1981—1989 годах.
Инцидент в отеле Washington Hilton произошел в ночь на 26 апреля во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием Трампа, членов его кабинета и сотен журналистов. После начала стрельбы американского президента эвакуировали со сцены.
Глава государства, первая леди Мелания Трамп и другие высокопоставленные лица не пострадали, но был ранен сотрудник спецслужб. В своем заявлении в соцсети Truth Social Трамп подтвердил, что стрелок задержан, и поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за «фантастическую работу».
Республиканец также заявил, что хотел продолжить мероприятие, однако полностью положился на указания сотрудников службы безопасности. Ужин будет перенесен на другую дату.
Как сообщили The New York Post (NYP) и CNN со ссылкой на источники, стрельбу открыл 31-летний Коул Аллен из Калифорнии. NYP уточнила, что он — учитель из города Торранс. Его госпитализировали.
Источник CBS News сообщил, что мужчина после ареста заявил сотрудникам правоохранительных органов, что хотел застрелить чиновников администрации президента. По словам другого источника в правоохранительных органах, подозреваемый не уточнил, был ли его целью именно Трамп, и употребил фразу «чиновники администрации».