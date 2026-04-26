«Давайте все помолимся»: Грэм* оценил покушение на Трампа

Как сообщалось ранее, вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton произошла стрельба, в результате которой был задержан 31-летний учитель и разработчик игр Коул Томас Аллен. Инцидент привел к экстренной эвакуации президента и членов его администрации. Это событие стало очередным в серии покушений и угроз жизни Дональда Трампа. При этом по данным CBS сам задержанный заявил, что его целью были чиновники администрации Белого дома.