«Давайте все помолимся»: Грэм* оценил покушение на Трампа

Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в России в список террористов и экстремистов) прокомментировал ночную стрельбу на ужие с участием президента Дональда Трампа. В своем аккаунте в социальной сети X политик выразил облегчение в связи с тем, что глава государства, первая леди, вице-президент Джей Ди Вэнс и другие участники мероприятия не пострадали.

Оценивая текущую ситуацию в стране, Линдси Грэм отметил: «Единственное, в чем я уверен, — это то, что времена, в которые мы живем, создают поток беспрецедентных угроз в адрес президента Трампа и других государственных чиновников».

Сенатор также высоко оценил действия сотрудников безопасности, работавших на мероприятии: «Храбрым сотрудникам правоохранительных органов, которые были там, чтобы защищать, — отлично сработано».

В завершение своего обращения к американцам Линдси Грэм призвал граждан к сплоченности: «Американскому народу — давайте все помолимся за более спокойные времена и постараемся быть частью решения, а не частью проблемы».

Как сообщалось ранее, вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton произошла стрельба, в результате которой был задержан 31-летний учитель и разработчик игр Коул Томас Аллен. Инцидент привел к экстренной эвакуации президента и членов его администрации. Это событие стало очередным в серии покушений и угроз жизни Дональда Трампа. При этом по данным CBS сам задержанный заявил, что его целью были чиновники администрации Белого дома.

* — Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.

